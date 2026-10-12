Gökyüzünde gizemli manzara: Görenlerin ağzı açık kaldı, sırrı sonradan anlaşıldı

Gökyüzünde gizemli manzara: Görenlerin ağzı açık kaldı, sırrı sonradan anlaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Korsika Adası'nda gece gökyüzünü görüntüleyen fotoğrafçı Florian Riu, bir köyün üzerinde beliren devasa kırmızı ışık oluşumlarını kaydetti. Evlerin hemen arkasında yükseliyormuş gibi görünen ve dallara ayrılan ışıkların, aslında 500 ila 700 kilometre uzaklıktaki İspanya kıyılarında yaşanan fırtınadan kaynaklandığı anlaşıldı. Bilim dünyasında "Kızıl cin" olarak bilinen nadir atmosfer olayı, ortaya çıkan görüntülerle hayranlık uyandırdı.
Fransız fotoğrafçı Florian Riu, İspanya açıklarında beklenen şiddetli fırtınayı görüntülemek için Fransa’nın Korsika Adası'nda hazırlık yaptı.
Hava hareketlerini inceleyerek Montemaggiore köyünü çekim noktası olarak seçen Riu, gece boyunca gökyüzünü takip etti. Beklediği an geldiğinde ise objektifine köyün silüetiyle birlikte kırmızı renkte, dallara ayrılan devasa ışık oluşumları yansıdı.
YÜZLERCE KİLOMETRE ÖTEDEYDİ
Fotoğraflarda evlerin hemen arkasından yükseliyormuş gibi görünen ışıkların kaynağı, aslında İspanya kıyılarındaki güçlü fırtınaydı.
Montemaggiore ile parlamaların meydana geldiği bölge arasında yaklaşık 500 ila 700 kilometre mesafe bulunuyordu.
Atmosferin yüksek kesimlerinde gerçekleşen olay, görüş koşullarının elverişli olması sayesinde Korsika'dan görüntülenebildi.
YILDIRIM DEĞİL, ATMOSFERİN ÜST KATMANLARINDAKİ ELEKTRİKSEL PARLAMA
Bilim dünyasında "Red sprite" olarak adlandırılan ve Türkçede "Kızıl cin" ismiyle bilinen bu oluşum, güçlü gök gürültülü fırtınalarla bağlantılı olarak meydana geliyor.
Alışılmış yıldırımların aksine bulutlarla yeryüzü arasında değil, fırtına bulutlarının çok daha yukarısında ortaya çıkıyor.
Saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen elektriksel boşalmalar, gökyüzünde kökleri ve dalları andıran kırmızı desenler oluşturabiliyor.
GÖKYÜZÜNÜ NEDEN KIRMIZIYA BOYUYOR?
Bu olağanüstü görüntünün rengini belirleyen temel unsur, atmosferdeki azot gazı.
Elektriksel enerjiyle uyarılan azot molekülleri, eski enerji düzeylerine dönerken ışık açığa çıkarıyor.
Ortaya çıkan ışımalar, gözlem koşullarına bağlı olarak kırmızı ve pembenin farklı tonlarında görülebiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?