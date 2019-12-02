Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi Hacılar köyündeki Atatürk büstünü onardı
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Gölbaşı Belediyesi Hacılar köyündeki Atatürk büstünü onardı

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından Hacılar köyü meydanında bulunan Atatürk büstünün bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi Hacılar köyündeki Atatürk büstünü onardı, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi tarafından Hacılar köyü meydanında bulunan Atatürk büstünün bakım ve onarımı gerçekleştirildi.


Hacılar köy meydanına 1965 yılında yapılan Atatürk Büstü Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım ve onarımı yapıldı.


Hacılar köyünün dönemin muhtarı İbrahim Kuzpınarı'nın girişimleriyle yapıldığını belirten Muhtar Özcan Kuzpınarı, "Köyümüzün yolunun olmadığı dönemde Atatürk büstü dönemin muhtarı amcam İbrahim Kuzpınarı tarafından yaptırıldı. Aradan geçen yıllar neticesinde büstün bakım ve onarımı yapılmadı. Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Yıldırım, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf neticesinde büstten haberdar olmuş. Başkanımız ilgili ekiplere talimat vererek Atatürk Büstünün bakım ve onarımını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu vesileyle bizleri mutlu eden değerli Belediye Başkanımız İskender Yıldırım'a ve ekibine şahsım ve köylülerim adına teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise "Hacılar köyümüzde bulunan Atatürk Büstünden sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi ile haberdar olduk, bakımsız ve onarım gerektiğini görünce Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gerekli talimatları vererek çok hızlı bir şekilde bakım ve onarımının yapılmasını istedim. Ekiplerimiz zaman geçirmeden çalışmalarını tamamladı. Hacılar köyümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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