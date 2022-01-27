Gölbaşı Kent Konseyi'nde komisyonlar belirlendi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Kent Konseyi 2. Dönem Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölbaşı Kent Konseyi Başkanı Murat Otuzoğlu, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, konseyin 2020'de kurulduğunu söyledi.

Konseyin kurulmasıyla ilçedeki birçok STK ve kamu kurumunu ziyaret ettiklerini belirten Otuzoğlu, "Eylülde gerçekleştireceğimiz genel kurula kadar yapacağımız çalışmalar sektör, sektör değişecek. Kırsal kalkınma, inşaat, sanayi, sosyal ve kültürel faaliyetler olarak değişecek." dedi.

Daha sonra Otuzoğlu, 3 meclis ve 7 komisyon başkanı için önerge verdi, önerge oy birliği ile kabul edildi.

Komisyonlar ve başkanları şöyle oluştu:

"Eğitim ve Hukuk Komisyonu Başkanı İsmail Demir, Kentsel Değişim ve Şehircilik Komisyon Başkanı Mehmet Yıldız, Turizm ve Tanıtım Komisyonu Başkanı Gürkan Kandemir, Kırsal Kalkınma Komisyon Başkanı Mehmet Yiğit, ARGE Komisyon Başkanı Aydın Yılmaz, Sağlıklı Çevre Komisyon Başkanı Aziz Mutlu Parlas, Kültür Komisyon Başkanı Uğur Okman"

Toplantıya, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, Belediye Başkan Yardımcıları ve siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ile çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı.