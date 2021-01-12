Gölbaşı'nda çiftçilere destek bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı'nda çiftçilere destek bilgilendirmesi yapıldı
12.01.2021 14:33
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı için uygulanacak "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" ile "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" tebliğleri hakkında...
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021 yılı için uygulanacak "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" ile "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" tebliğleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda, ilçede yatırım planlayan üreticiler bilgilendirildi.
Toplantıda, yarısı bakanlık destekli projelere giren ekonomik yatırımlardan hayvansal ve bitkisel üretime dayalı işletmelerin desteklenme şartları anlatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, projeleri çok önemsediğini ve 5 yıl devam edeceğini kaydetti.
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