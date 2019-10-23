Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Meslek Tanıtımı ve Gıda Güvenliği Semineri verildi
Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Meslek Tanıtımı ve Gıda Güvenliği Semineri verildi

Gölbaşı'nda Meslek Tanıtımı ve Gıda Güvenliği Semineri verildi

1 saat önce

Gölbaşı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı yapıp, gıda güvenliğiyle ilgili eğitim verildi.

Gölbaşı'nda Meslek Tanıtımı ve Gıda Güvenliği Semineri verildi, System.String[]

Gölbaşı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımı yapıp, gıda güvenliğiyle ilgili eğitim verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Karaburun köyünde gerçekleştirilen eğitimde, veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri ortaokul öğrencilerine meslekleri hakkında bilgi vererek, öğrencilerin veteriner hekimlik ve ziraat mühendisliği ile ilgili sorularını cevapladı.

Aynı kuruma mensup gıda mühendisleri ise, meslek tanıtımının yanında öğrencilere gıda güvenliği ile ilgili sunum yaparak öğrencilerin gıdaya daha güvenli ve hijyenik ulaşımlarına katkıda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, seminerde yaptığı konuşmada, gıdanın önemine değinerek gıda güvenliğinin küçük yaşlarda bilinçlendirerek temeli sağlam atmak gerektiğini belirterek şunları söyledi:


"Bugün arkadaşlarımız bir tarım ve hayvancılık ülkesi olmamız hesabıyla geleceğin meslekleri arasında gösterilen mesleklerinin tanıtımını yaparak öğrencilerimize bu meslekleri sevdirmeye çalıştılar. Çocuklarımız gıda güvenliği konusunda da geleceğimizin güvencesi olacaktır. Ailelerini ve çevrelerini bu konuda etkileyeceğine inandığımız öğrencilere verilen bu eğitimlere İlçemizin diğer okullarıyla devam edilecektir."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaburun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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