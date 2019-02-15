Gölbaşı'nda Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Yücel (47) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir
Caddesi'nde Ahmet Sümer
'in kullandığı 72 AP 661 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri ve motosiklette bulunan Mustafa Dulkadir yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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