Son Dakika Haberleri: Gölbaşı'nda Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

Gölbaşı'nda Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda Motosikletler Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Yücel (47) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde Ahmet Sümer'in kullandığı 72 AP 661 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ve motosiklette bulunan Mustafa Dulkadir yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:49 Kaynak: AA

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