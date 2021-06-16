Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nde Necmi Kocaman güven tazeledi - Son Dakika

Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) 8. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Necmi Kocaman, görevine yeniden seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını Lütfü Yılmaz, katip üyeliklerini de Belgin Rumelioğlu Abanoz, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Çetin Balaban, Serdar Çankal ve Suat Öztürk yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin tek başkan adayı Kocaman, üyelerin oyuyla görevine yeniden seçildi.

Burada konuşan Kocaman, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşananlardan ders çıkararak 10 Kasım 1999'da kurulduklarını belirterek, 50 kişilik ekiple eğitimler aldıklarını söyledi.

Sermayelerinin insan olduğunu vurgulayan Kocaman, "Bize nerede bir ihtiyaç varsa, bizler orada olmaktan öte bir şey düşünmeyiz. Sadece ve sadece tek beklentimiz; yaptığımız işler sonrası bizlere 'Allah razı olsun' denmesi, gönülden bir küçük dua, bize en büyük moral ve destektir. Şimdi afet konusunda ülkemiz örnek alınıyor. Nereden nereye geldik." diye konuştu.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Kocaman ve yönetimine başarı diledi.