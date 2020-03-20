Gölcük'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Son Dakika
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Gölcük'te koronavirüs önlemleri sürüyor

6 saat önce

Gölcük Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Gölcük'te koronavirüs önlemleri sürüyor, System.String[]

Gölcük Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Değirmendere Merkez Mahallesi'nde esnafların dükkanları dezenfekte edildi.

Çalışmalarda cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkandıktan sonra özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Çalışma kapsamında mahallelerdeki çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte eden ekipler, cadde ve sokakları da basınçlı suyla yıkadı.

Çalışmaların periyodik olarak süreceği belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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