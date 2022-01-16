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Kayıp avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika

Kayıp avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı

16.01.2022 00:58
Kayıp avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı

Denizli'nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı. Avcının kayıp olduğunu ortaya çıkaran can yoldaşı köpeği, aramaların devam ettiği sahada duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Güney ilçesi Koparan Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından Halil Yeşil'in yanından hiç ayrılmayan köpeğinin eve tek başına döndüğünü fark eden eşi, kocasının sürekli yürüyüş yaptığı bölgelerde arama yaptı. Yeşil'e ait ceket, bere ve eldivenin göledin kıyısında görülmesinin üzeri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Elbiselerin bulunduğu Koparan Göledine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başladı. Aşırı soğuğa rağmen gece geç saatlere kadar yapılan su altı arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Komandolar ve drone ile arama yapıldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle su altı arama faaliyetlerine yeniden başlanırken; komando, AFAD ve gönüllü kuruluşlar tarafından da karada çalışma yapıldı. Drone ekibinin de destek verdiği çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamayınca, arama çalışmaları elbiselerin bulunduğu sulama göledinde yoğunlaştırıldı.

Bölgeden bir an olsun bile ayrılmadı

Kayıp avcı Halil Yeşil'in kayıp olduğunu ortaya çıkaran ve yıllardır kendisinin yanından hiç ayrılmayan köpeği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği göledin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sessiz sedasın bölgede dolaşan köpeği görenler, duygusal anlar yaşadı.

Halil Yeşil'i arama çalışmalarına katılan eniştesi Osman Acar, "Akşam gelen telefon ile kayınbiraderimin kayıp olduğunu öğrendim. O saatten beri arama çalışmaları devam ediyor ama henüz bir sonuç yok. Ne olduğunu hiç birimiz bilmiyoruz. Köpek ile dağda yürüyüş çıkmış. Köpek eve geri dönünce aramaya başlamışlar. Suyun başında elbiseleri bulunmuş. Kayıp olduğunu da köpeğinin sayesinde anlamışlar. Şuana kadar hiçbir sonuç yok" dedi. - DENİZLİ

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112 Acil Çağrı, Denizli, Drone, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp avcıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika


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