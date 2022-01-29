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SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor - Son Dakika

SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

29.01.2022 13:06

Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyorNamık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı, 12 erkek, 9 kadın sporcunun katılımıyla başladı.

Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) - Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı, 12 erkek, 9 kadın sporcunun katılımıyla başladı.

TGF'nin 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı, 22 sporcunun katılımıyla Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde başladı. 27-31 Ocak tarihleri arasında 22 golfçünün yer aldığı TGF Golf Milli Takımı Aday Kadro Kış Kampı, Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan ve The Pasha golf sahalarında devam ediyor. Kampta, TGF Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini artırıp, oyuncuların başarısını daha yukarıya taşıyacak çalışmalar üzerinde duruluyor.

"MAYIS AYINDAN SONRA YOĞUN BİR SEZON VAR"

12 erkek, 9 kadın sporcuyla kampa girdiklerini dile getiren TGF Sportif Direktörü ve Golf Milli Takımı Başantrenörü Erol Şimşek, "21 oyuncumuzla kampa girdik. 7 gün sürecek bir kampımız var. Hava Antalya'da çok güzel ve kampımız da istediğimiz şekilde geçiyor. Oyuncularımız kampın ardından kendi takımlarına giderek orada golf federasyonumuzun düzenlediği ve mayıs ayında sona erecek ligde mücadele edecek. Mayıs ayında ise biz de kesin kadromuzu kesinleştireceğiz. Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonası, 16 yaş Avrupa Şampiyonaları var. Mayıs ayından sonra yoğun bir sezon var. Biz de oyuncularımızı ona göre hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

22 Ocak'tan bu yana çok yoğun bir programa başladıklarını belirten TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, "Hedeflerimiz büyük, en kısa zamanda asıl milli takım oyuncularımızın seçilmesi için çalışıyoruz. Son günlerde havalar çok güzel ve en kısa zamanda milli takımımızı hazırlayacağız. Federasyon olarak mevcut oyuncularla devam etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde 12 yaş seçmeleriyle çok daha yoğun programların uygulanması için çalışmalar içerisindeyiz" diye konuştu.

"GÜZEL İŞLER BAŞARMAK İSTİYORUM"

Hedefinin çok güzel işler başarmak olduğunu söyleyen sporculardan Can Marko Özdemir (13), "Bu sene TGF Ligi'ne Wildcard ile seçildim. Bu seneki hedefim U16 yaş kategorisinde European Young Masters'a gitme hakkı kazanıp orada çok güzel işler başarmak" dedi.

"ÇOK GÜZEL DENEYİM KAZANIYORUM"

Türkiye'yi temsil etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken kadın sporculardan Deniz Sapmaz (12), "Bu yıl Wildcard ile seçilip, kampa davet edildim. Çok güzel bir deneyim, çok güzel tecrübe kazanıyorum. Bu yılki hedefim yurt dışında oynamaya seçilmek. Bir ülkeyi temsil etmek çok önemli" şeklinde konuştu.

SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Golf Milli Takımı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor - Son Dakika


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