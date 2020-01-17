Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Emre Canpolat görevine başladı



Resmi Gazete'de yayınlanan kaymakam atamalarının ardından Rize Fındıklı'da görev yapan Canpolat, Gölpazarı'nın yeni kaymakamı oldu. Göreve başlayan Kaymakam Canpolat, makamında protokol üyelerinden ilçe hakkında kısa bir bilgi aldı.



Erzurum doğumlu olan 28 yaşındaki Canpolat, ilk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. - BİLECİK