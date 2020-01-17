Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı - Son Dakika

Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Emre Canpolat görevine başladıResmi Gazete'de yayınlanan kaymakam atamalarının ardından Rize Fındıklı'da görev yapan Canpolat, Gölpazarı'nın yeni kaymakamı oldu.

Gölpazarı Kaymakamı Canpolat göreve başladı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Emre Canpolat görevine başladı


Resmi Gazete'de yayınlanan kaymakam atamalarının ardından Rize Fındıklı'da görev yapan Canpolat, Gölpazarı'nın yeni kaymakamı oldu. Göreve başlayan Kaymakam Canpolat, makamında protokol üyelerinden ilçe hakkında kısa bir bilgi aldı.


Erzurum doğumlu olan 28 yaşındaki Canpolat, ilk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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