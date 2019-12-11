Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı.

Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı.


Yapılan toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve parti üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "İl Başkanlığı olarak organize ettiğimiz Yerel Yönetimler Çalıştayımızı Gölpazarı ilçemizde, AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker' in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bilgi ve birikimlerini aktaran milletvekilimiz İlyas Şeker'e katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı, AK Parti, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Nobel eleştirisi: Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanata yansıması
Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li Roman vekiller arasında "kayıt dışı yaşıyoruz" tartışması yaşandı AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:13 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
18:08 Kastamonu'da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika
18:08 Myanmar lideri Suu Kyi, soykırım iddialarını reddetti - Son Dakika
18:04 Bolu'da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçüler kontak kapattı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]