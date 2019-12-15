Gölpazarı Ziraat Odası yöneticileri ve çiftçilerden Manisa'ya ziyaret

Gölpazarı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, tarımsal faaliyetler kapsamında yönetim kurulu ve çiftçilerin katılımıyla Manisa ve ilçelerine gezi düzenlendi.

Oda Başkanı Mehmet Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılında ilçeye bağlı 20 köyde Bilecik, Şebin, Yalova, Kaman gibi aşılı ceviz fidanları kullanılarak nüve (örnek) bahçeler kurulduğunu söyledi.

Zamanla devreye yeni yabancı çeşitlerin de girmesiyle aşılı ceviz yetiştiriciliğinin hızla gelişerek ilçede önemli bir potansiyele kavuştuğunu belirten Denizli, şöyle konuştu:

"Şu anda ceviz sadece kabuklu meyve olarak pazarlanmaktadır. Halbuki cevizin yeşil kabuğu, sert kabuğu ve ceviz içinin farklı sektörlerde (boya sanayi, mobilya, sunta ve gıda sektörü) değerlendirilebileceği bilinmektedir. İlçemizde gerek tarımsal kuruluşlar gerekse yerel yönetimlerin geleceğe yönelik üründe, katma değer yaratacak (fındıkta olduğu gibi) birtakım çalışmalar içinde olması gerekmektedir. Bu amaçla Ziraat Odası olarak Manisa ili ve ilçelerinde tarımsal mekanizasyon ve iç cevizin kullanıldığı gıda işletmelerini ziyaret edilerek bir inceleme gezisi düzenlenmiştir."