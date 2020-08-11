Gönen'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere uyumu denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık hepimiz için" slagonu başlatılan denetimlere Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Temel Kılıç ile birlikte bizzat katılarak işyerlerini denetledi.

Berberden, kahvehaneye, çay bahçesinden lokantalara birçok işletmede denetimde bulunan Kaymakam Yurt, korona virüsten korunma ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının önemini vurguladı. Maske, temizlik ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralını da hatırlatan Kaymakam Yurt, denetimlerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Gönen'de korona virüs denetimleri kapsamında oluşturulan sürekli denetim ekiplerinin yanı sıra kurum amirleri de 2'şerli guruplar halinde denetim için sahaya indi. İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereğince; kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm işkolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak Gönen'de de denetlendi. - BALIKESİR