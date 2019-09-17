Gönen'de "Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı"

Balıkesir'in Gönen ilçesinde "Vizyon 2023 Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gönen Kaymakamlığı, Gönen Belediyesi, Ticaret Odası ve Ziraat Odası iş birliğinde Belediye Ömer Seyfettin Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay kapsamında, Gönen'in tarımsal anlamda geleceğine yön vermek için gelecek 5 yıllık süreçte neler yapılacağı ele alındı.

Toplantıya, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, ilçe STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkesir Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, çeşitli meslek odaları, hayvansever dernekleri, tarımsal üretici birlikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile konunun uzmanları katıldı.

Stratejik plan çalışmaları kapsamında bir araya gelen paydaşlar, görüş alışverişinde bulundu. STK'lar ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer vatandaşların talepleri ile ortaya çıkan öneriler harmanlanıp, 5 yıllık süreçte hazırlanan plan ve programa göre hareket edilecek.

Çalıştay açılışında konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, şunları kaydetti:

"2023 Gönen Vizyon Programı kapsamında ilki Turizm Çalıştayı olarak düzenlenen çalıştayların ikincisi olan Tarım Çalıştayı'nda bir aradayız. Gönen, tarım ve hayvancılık alanında Balıkesir'in önemli bir ilçesi konumundadır. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'yi besleyen bir il olarak sektörde ilk sırada yer almaktadır. Gönen'in baldo pirinci, süt ürünleri, eti, patlıcanı, şeftalisi, düveleği, kivisi gibi ülkemizde birçok ürün marka haline gelmiştir. Bizler de bu çalıştayda tüm kurumlarımızla yapacağımız çalışmalar neticesinde bölgemizi tarım ve hayvancılıkta daha iyi seviyelere çekmenin çabası içindeyiz.

Ülkemizde tarım ve hayvancılık, ulusal beslenme ve kalkınma için hayati öneme sahip sektörlerdir.

Kırsal kalkınma programlarının tarım direncini nasıl değiştirebileceğini, tarımsal geçim kaynağını geliştirip istikrarı nasıl sağlayabileceğini, üretilen mahsullerin daha kaliteli ve pazarlamasında daha başarılı seviyelere gelmesi için Gönen'de her yıl düzenlediğimiz tarım ve hayvancılık fuarında üreticimizi teknoloji ve sektörel yeniliklerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Biz de ilçemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişimini sağlamak için bölgemizdeki üretici ve yetiştiricilerimizin her konuda yanlarındayız."