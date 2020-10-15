Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler - Son Dakika

Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler

15.10.2020 11:15
Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler, System.String[]

Diyarbakır'da engel tanımayan gençlerden kurulan halk müziği grubu ilk konserle seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Diyarbakır'da engel tanımayan gençlerden kurulan halk müziği grubu ilk konserle seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, engelsiz bir hayatın önünü açmak için engelli bireylere yönelik birçok proje üretiyor.

Mesleki edindirme kurslarının yanı sıra hayata renk katan çalışmalara da imza atan Müdürlük, görme engellilerin karanlık dünyasını notalarla aydınlatmak için müzik topluluğu oluşturdu.

Grup kurulurken müzik alt yapısına sahip fiziksel engelli gençlerden de destek alındı.

Ritim, nota ve ses eğitimi verilen grup üyeleri yetenekleri doğrultusunda grupta görev aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerekli tedbirleri alarak Sümer Park'taki merkezde eğitimlerini sürdüren grup üyeleri, ilk konser için gözünü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne çevirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada görme, işitme, ortopedik ve farklı engeli bulunan bireylere ulaşarak kendilerine uygun kurslar açtıklarını ve bu kapsamda bünyelerinde 22 kurs bulunduğunu aktardı.

Akyıldız görme ve fiziksel engelli gençlerden oluşan müzik grubunun 12 kişiden oluştuğunu, ilk konsere çıkmak için gün saydıklarını ifade etti.

"Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz"

Müzik eğitmeni ve koro şefi Halil Gümüş, Türk halk müziği dalında koro oluşturduklarını, ekip olarak güzel bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Yeteneği ve müziğe yatkınlığı olan gençleri seçerek grubu oluşturduklarını dile getiren Gümüş, "Yolun başındayız. İnşallah güzel projelerimiz var. Projelerimizi yavaş yavaş hayata geçiriyoruz. İlk olarak ilimizde ve ilçelerimizde konserler vereceğiz. Sonra da Türkiye turnesi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

Grupta solist olan Serap Demirkabu da müziğin ruhunun gıdası olduğunu ifade ederek, 6 yaşından bu yana müzikle uğraştığını söyledi.

Haftanın 5 günü müzik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demirkabu, "Saz ve şan eğitimi alıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir konserimiz olacak, ilk olacağı için heyecanlıyız." diye konuştu.

"İlk konserimizi 3 Aralık'ta vereceğiz"

Saz ekibinde yer alan Dicle Üniversitesi (DÜ) Türkçe öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Kadir Tek de çocuk yaşlardan beri müziği çok sevdiğini, 14 yaşında bağlama çalmaya başladığını aktardı.

Müzik eğitmeni Halil Gümüş ile tanışmasının hayatının dönüm noktası olduğu anlatan Tek, "İlk konserimizi 3 Aralık'ta vereceğiz. 12 kişilik ekibimiz var. Büyük umudumuz var." dedi.

Dünya Engelliler Günü, Diyarbakır, Konser, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı Kedicikler, Adnan Oktar grubunu deşifre eden Özkan Mamati'nin peşini bırakmıyor: Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri iftirasını attılar 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti         
11:07
Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi         
10:25
Taraftarın tepki gösterdiği Welinton, istatistiklerde ligin zirvesine yerleşti Taraftarın tepki gösterdiği Welinton, istatistiklerde ligin zirvesine yerleşti         
10:19
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak         
06:19
Nurgül Yeşilçay, bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay, bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:25:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönül gözüyle sazın teline vurup konser verecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei