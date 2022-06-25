Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllüleri, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden vatandaşlara çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, yaz ve kış güzelliği ile Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Van Gölü Aktivistleri ziyaretçi akınına uğrayan kalderanın kirliliğinin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 250 rakımlı alanda etkinlik düzenledi. Gönüllü üyeler, gelen ziyaretçileri krater girişinde ellerinde çöp poşetleriyle karşıladı. Gönüllü kadın ve erkek Aktivistler ziyaretçilere çöplerini çevreye atmamaları ve yanlarında geri getirmeleri için çöp poşeti ve eldiven vererek çöplerin çevreye zararı anlatıldı.

Kalderanın çöpler ile kirletilmemesi için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Denetim Kurulu Başkanı Cemal Yıldırım, "Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak bugün de Nemrut Kalderasındayız. Kalderanın çöpler ile kirletilmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreyi kirletmemek adına insanlara bilinçli olmaları konusunda açıklamalarda bulunuyoruz. Katılımcı misafir arkadaşlarımıza poşet verdik ve etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz" diye konuştu.