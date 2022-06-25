Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği

25.06.2022 14:52

Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllüleri, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden vatandaşlara çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllüleri, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden vatandaşlara çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, yaz ve kış güzelliği ile Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Van Gölü Aktivistleri ziyaretçi akınına uğrayan kalderanın kirliliğinin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 250 rakımlı alanda etkinlik düzenledi. Gönüllü üyeler, gelen ziyaretçileri krater girişinde ellerinde çöp poşetleriyle karşıladı. Gönüllü kadın ve erkek Aktivistler ziyaretçilere çöplerini çevreye atmamaları ve yanlarında geri getirmeleri için çöp poşeti ve eldiven vererek çöplerin çevreye zararı anlatıldı.

Kalderanın çöpler ile kirletilmemesi için etkinlik düzenlediklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Denetim Kurulu Başkanı Cemal Yıldırım, "Van Gölü Aktivistleri Derneği olarak bugün de Nemrut Kalderasındayız. Kalderanın çöpler ile kirletilmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreyi kirletmemek adına insanlara bilinçli olmaları konusunda açıklamalarda bulunuyoruz. Katılımcı misafir arkadaşlarımıza poşet verdik ve etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:59:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gönüllü aktivistlerden, 2 bin 250 rakımda çevre bilinci etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement