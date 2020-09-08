Gönüllülük faaliyetlerinde bir yılda 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı - Son Dakika

Kibar Grubu, çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında topladığı Kibar Gönüllüleri oluşumunun çalışmalarını raporladı. Kibar Gönüllüleri odağına eğitim ve çocuk konularını alarak, bir yılda 4 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Kibar Grubu, Holding ve Grup şirketleri çalışanlarını, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil etti ve bu çalışmaların sistematik ve sürdürülebilir olması amacıyla geçen yıl 'Kibar Gönüllüleri'ni kurdu. Grubun çalışanlarının, gönüllüler çatısı altında gerçekleştirdiği; dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar 'Kibar Gönüllüleri Faaliyet Raporu' aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. İlk yılında İzmit ve Tuzla bölgelerine yoğunlaşan gönüllüler, Hatay İskenderun, Bursa ve Susurluk'ta da gönüllülük faaliyetlerinde bulundu.

Grupta görev yapan 542 gönüllü, düzenledikleri 25 etkinlikte 4 binden fazla çocuğun hayatında fark oluşturdu. Kültür gezileri, çocuk tiyatroları, meslek tanıtım günleri, geri dönüşüm etkinliği, bilişim etkinlikleri gibi çocuklara hem öğreten hem de onları eğlendiren ve ufuklarını açan etkinliklerin yanı sıra, okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, sıraların ve spor salonlarının iyileştirilmesi, kütüphane ve zeka oyunları odalarının kurulması gibi tadilat ve onarım gerektiren projeler de bizzat bu gönüllüler tarafından yapıldığı aktarıldı. - İSTANBUL