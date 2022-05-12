Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi! - Son Dakika
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Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi!

12.05.2022 16:26
Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi!

Google Translate 24 dili daha destekleyecek. Eklenen yeni diller ile birlikte Google Translate'nin desteklediği dil sayısı 133'e çıkıyor.

Teknoloji devi Google'ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022 dün itibariyle başladı. Teknoloji şirketi konferansta önemli yeniliklere yer verirken Google Translate'in de kapsamını genişleteceğini duyurdu. Google'ın özel çeviri uygulaması 24 dili daha destekleyecek. Eklenen yeni diller ile birlikte Google Translate'nin desteklediği dil sayısı 133'e çıkıyor.

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Yeni eklenen diller 300 milyondan fazla kişiye hitap ediyor!

Yeni eklenen diller, Hindistan'ın uzak kuzeydoğusunda 800 bin ve Orta Afrika'da 45 milyon kişi olmak üzere dünya genelinde toplam 300 milyondan fazla insan tarafından konuşuluyor. Uygulama kapsamına ilk kez, Amerika'nın bazı Yerli dillerinin yanı sıra bir İngiliz lehçesi de eklendi.

Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi!

Google Translate'ye eklenen diller ise şu şekilde:

Assam dili

Aymaraca

Bambara

Bhojpuri

Maldivce

Dogri

Ewece

Guaranice

Iloko

Konkani

Krio

Kürtçe (Sorani)

Lingala

Luganda (Ganda)

Maithili

Meitei (Manipur)

Mizo

Oromca

Quechua (Keçuva)

Sanskritçe

Sepedi (Kuzey Sotho dili)

Tigrinya

Tsongaca

Twi (Akan)

Bu diller ile birlikte Zero-Shot Machine Translation ilk defa Google Translate'te kullanılacak. Bu sistem hiç bir çeviri örneği görmeden başka bir dilde çeviri yapmayı öğrenebiliyor. Bu durum teknik olarak etkileyici görünse de, çeviri doğruluğunun diğer dillerden daha düşük olduğu anlamına gelebilir.

En azından başlangıç aşamasında bu sistem çok verimli çalışmayabilir. Ancak Google, önümüzdeki süreçte sonuçları iyileştirmek için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Eklenen 24 dil ile birlikte Translate çok daha global bir hal almış durumda. İlerleyen aşamalarda sisteme yeni özelliklerin de eklenmesi bekleniyor.

Peki siz Google Translate hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google Translate kapsamına birçok yeni dil ekledi! - Son Dakika


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