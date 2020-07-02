Dünya beş numarası, 2019'da harika bir sezon geçirmişti.

Eurosport'un konuğu olan Medvedev, gelecek ay başlayacak olan tenis takvimine ve son yaşanan gelişmelere dair demeçler verdi.

"Bence şu anda New York'ta ne olacağını kimse bilmiyor. Gördüğünüz gibi bazı oyuncular kurallara uymuyorlar."

"Eğer kurallara uymazsanız koronavirüs testinizin pozitif çıkması sürpriz olmayacaktır. Kendi adıma konuşacak olursam, turnuvalara en hızlı şekilde dönmek istiyorum. Ve bunu yaparken kurallara uyacağım."

"Futbolda sezon başladı. NBA dönmek üzere. Dünyanın her yerinden insanlar, tenis izleyince mutlu olacaklardır."

"Fakat bu kararı almak zor olacak. Çünkü bu sefer kortta gerçekten de tek başımıza kalacağız. 22,000 kişinin geldiği Arthur Ashe'de gece saatinde bomboş tribünlere karşı maç oynamak ilginç olacak."

Medvedev, geçen yıl Amerika Açık'ta finale kadar yükselmişti. Bu duruma dair, "Üç yıl önce teniste daha profesyonel olmaya karar vermiştim. O zamanlar ilk 100 arasındaydım fakat şunu söyleyebilirim, genel olarak çok kötüydüm. Korttaki detay ile ana şeyler arasındaki ayrımı yapmıyordum. Antrenmanlarımda disiplinli değildim. Son üç yıldır ise düzenliyim ve böylece kortta daha iyi sonuçlar alıyorum." dedi.