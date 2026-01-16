Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin - Son Dakika
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
16.01.2026 14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Umreye gidip bunu sosyal medyada "reklama" dönüştürenlere tepki gösteren bir kadın, Mekke ve Medine'nin eskiden daha büyük bir ağırlığı olduğunu belirterek "Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin. Eskiden Mekke ve Medine denildiği zaman bir ağırlığı vardı. Şimdi sosyal medya fenomenlerinin şov yapma yerine döndü. Etkileşimi düşen umreye gidiyor" dedi.

Sosyal medyada paylaştığı video ile umreye gidip "reklam yaptığını" düşündüğü kişilere tepki gösteren bir kadın, "Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin" sözleriyle dikkat çekti. Kadın, Mekke ve Medine'nin eskiden "bir ağırlığı" olduğunu söyleyerek, umrenin sosyal medya fenomenleri için "şov alanına" dönüştüğünü savundu.

"FENOMENLERİN ŞOV YERİNE DÖNDÜ"

Kadın, paylaşımında Mekke ve Medine'nin kutsiyetine vurgu yaparak, bazı kişilerin umreyi içerik üretme ve görünürlük artırma amacıyla kullandığını ileri sürdü. "Şimdi sosyal medya fenomenlerinin şov yapma yerine döndü" ifadesini kullanan kadın, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

"ETKİLEŞİMİ DÜŞEN UMREYE GİDİYOR"

Videoda, bazı fenomenlerin etkileşimleri düştüğünde umreye giderek bunu sosyal medyada öne çıkardığını savunan kadın, sözleriyle sosyal medyada tartışma başlattı.

Son Dakika Yaşam Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kadri TAMAZ Kadri TAMAZ:
    Eğer Allah sana nasip etmesini istemiyorsan inşallah sana umreyi ve kutsal topraklara gitmeyi Allah nasip etmesin. Çünkü oraya gidenler amelleri ile harş olurlar. Mevlam oraları görmeyi isteyen herkese nasip etsin inşallah. 45 23 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Arada bir kitap okuyun edebiyata önem verin ki şairlerin hangi kelimelerle neyi anlatmaya çalıştığını idrak edebilin :) Kadri Bey, Allah o şovmeleri beyazsın peki oraya da değinin bence.. belli ki mübarek görüyorsunuz kendinizi :D 5 2
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bayan çok doğru söylüyor. Şeytanın olduğu yerde ibabat olmaz. gidenler şeytanla haç yapıyorlar. Şeytanın haçta ne işi var şeytan ordaysa sizin ne işiniz var kimi taşlıyorsunuz? Arapları zengin etmek için kurtulmuş bir düzenek. Hırsızı arsızı hepsi gidiyor. Dürüst olanlarda gidip geldikten sonra şeytanlaşıyor. O paraları ülkenizdeki muhtaç olan insanlara harcasanız en büyük sevap olacak. 25 26 Yanıtla
  • Fırat Gökmen Fırat Gökmen:
    şu an senin yaptığın şov değil mi ablam gitsen de bizene gitmesen de herkes herşeyin farkında zaten insanlar amelleriyle baş başa zaten kalacak 32 5 Yanıtla
  • Celil Başer Celil Başer:
    umre once nasip işiydi şimdi para işi herkes gösteriş icin gidiyor 27 4 Yanıtla
  • ufuk_1853 ufuk_1853:
    kişilere bakarak velevki söylediğiniz doğru olsa bile bu mübarek topraklara gidip hz peygamber efendimizi ziyaret etmekten ALLAH AZZE VE CELLENİN evim dediği beytullahı tavaf etmekden bu kadar mahrum olmayı arzu eder dua ile niyazda bulunursanız rabbim dizlere nasip etmez siz ona buna değil kendinize kendi nevsinize bakın bırakın kimin ne yaptığını dünyada iki yüzlüde bitmez münafıkta bitmez hz peygamber efendimiz zamannın da yokmuydu sanıyorsunuz siz kendinize bakın kendinize güzel dualar edin sağlıcakla kalın 11 2 Yanıtla
