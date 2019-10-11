Son Dakika Haberleri: Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandı
Son Dakika Genel Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandı

Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandı

51 dakika önce

Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandıBALIKESİR - Balıkesir'de vatani görevini yapan 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandı, System.String[]

Görev esnasında kalp krizi geçiren şehit Er Erdoğan İstanbul'a uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de vatani görevini yapan 20 yaşındaki Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Er Erdoğan'ın naaşı bugün İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecek.

Balıkesir'de, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren 20 yaşındaki asker Oğuzhan Erdoğan, mevzide yere düşerek baygınlık geçirmesi üzerine akşam saatlerinde kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit oldu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin ailesi de Balıkesir Mühimmat Bölge Komutanlığında gerçekleştirilen askeri törenine katılarak "Oğlumuzu damatlıkla beklerken şehit haberini aldık" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın da katıldığı askeri törenin ardından Şehit Er Oğuzhan Erdoğan'ın naaşı kara yoluyla İstanbul Edirnekapı Şehitliğine gönderildi. Şehit Er Oğuzhan Erdoğan'ın naaşı bugün defnedilecek.

Kalp Krizi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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