Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"
35 dakika önce
Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.
Görevden alınan Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:18
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