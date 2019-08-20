Son Dakika Haberleri: Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"
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Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"

35 dakika önce

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.
Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:18 
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