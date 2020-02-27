Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

10 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı...

Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli, 17 Haziran'da hakim karşısına çıkacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin yargılanmasına 17 Haziran'da başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zabtını hazırladı.

Mahkeme, ilk duruşmanın 17 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Meclis toplantısında Şişli'nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını söylemişti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın "mağdur", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da "katılan" sıfatıyla yer almıştı. İddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar'ın görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu nedenle dosyasının ayrıldığı belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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