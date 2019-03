Görevlendirme Yapılan Belediyeden "Hayat Veren Dokunuş"

Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin 'in Akdeniz Belediyesince, geçmişte kötü görüntüsüyle dikkati çeken Mersin Çiçek Pasajı 5,5 milyon liralık projeyle yenilenerek, hizmete sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan , pasajdaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mersin Çiçek Pasajı'nın yenilenmeden önce "neredeyse her tarafının döküldüğünü" anlattı.Pasajı yenilerken örnek bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Elvan, "Kötü bir pasajın, insanların içine girmeye çekindiği bir yerin ne hale getirilebileceğini herkese göstermek istedik." dedi.Elvan, esnafın daha güzel koşullarda hizmet verip gelirlerini artırmalarını hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu proje yaklaşık 5,5 milyon liraya mal oldu ama örnek bir pasaj oldu. Vatandaşlar da 'Ne kadar güzel bir pasaj olmuş, çiçek gibi olmuş' diyorlar. Biz de gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.Pasajın esnaftan bir kuruş dahi alınmadan komple yenilendiğini kaydeden Elvan, şöyle devam etti:"Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Bundan sonra da daha güzellerini yapacağız. Birçok iş yerimizin yenilenmesini de sağlayacağız. Biz size hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Sadece binaların, dükkanların giydirilmesi, tezgahların yapılması değil bunun yanında son derece modern bir havalandırma sistemi ve internet altyapısını da yaptık."Elvan, kayyum atanması sonrası ilçede projelerin hayata geçirildiğini anımsatarak, Akdeniz ilçesinin hizmete ihtiyacı olduğunu aktardı."Akdeniz'de artık değişim zamanı"İlçede kısa sürede 17 taziye evinin bitirildiğini, 26 parkın yapılıp, çok sayıda yeşil alanın oluşturulduğunu, 150 kilometrenin üzerinde yolun asfaltlandığını anlatan Elvan, şöyle konuştu:"Demek hizmet yapılabiliyormuş. Parayı hizmet için kullanırsanız o hizmet yapılabiliyormuş. Gelin hep birlikte Akdeniz'e sahip çıkalım. Tam 20 yılı heba edildi. Yeni doğan bir çocuk bugün 20 yaşında. O sokakları ve mahalleleri biliyoruz. İnanın içim kan ağlıyor. Onun için Akdeniz'de de artık bir değişim, dönüşüm zamanı. Buna karar verecek olan da sizsiniz. Hizmetin nasıl yapıldığını gördünüz."Elvan, Mersin'de ve Akdeniz ilçesinde işsizlik sorununun giderilmesi için elinden geleni yapacağını ve gereken mücadeleyi göstermeye devam edeceğini belirterek, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile AK Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak 'a destek istedi.Vali Ali İhsan Su da Elvan ile geçen yıl pasajı gezdiklerinde çok kötü bir manzarayla karşılaştıklarını anlatarak, o gün verilen talimat doğrultusunda yenileme çalışmasının başlatıldığını ifade etti.Çalışmaların pasajdaki esnaf işine devam ederken yürütüldüğünün altını çizen Su, kentte her alanda çok güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da göreve geldiği ilk günden itibaren ilçeye bağlı 65 mahallede büyük bir çalışma başlattıklarını aktararak, bu pasajdaki esnafın da yenileme taleplerine kayıtsız kalmadıklarını kaydetti.Elvan ve Su'yun verdiği desteklerle pasajın çok güzel bir hale getirildiğine dikkati çeken Pamuk, "Gerek Mersinlilerin gerekse de kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin adı gibi bir çiçeğe dönüşen pasaja uğramadan dönmeyeceklerine, böylelikle pasajın hak ettiği değeri görüp daha çok hareketleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından pasajın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Bozaner de Elvan, Su ve Pamuk'a katkılarından dolayı plaket verdi.Kurdele keserek pasajı hizmete açan protokol üyeleri, iş yerlerini gezerek esnafla görüştü.