Görevli memur kararı cezaevine göndermeyi unuttu! Beraat alan vatandaş 4 ay fazladan tutuklu kaldı - Son Dakika
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Görevli memur kararı cezaevine göndermeyi unuttu! Beraat alan vatandaş 4 ay fazladan tutuklu kaldı

09.05.2022 17:37

Gaziantep'te tutuklu Onur Can Kantar'ın, görülen ilk duruşmada hem beraatına hem tahliyesine karar verildi. Görevli memurun kararı cezaevine göndermeyi unutması nedeniyle 4 ay fazladan içeride kaldı. İhmalkar memur hakkında ise 6 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde 28 Aralık 2020 tarihinde tutuklanan Onur Can Kantar (23), hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı "Hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan iddianame hazırladı.

BERAAT ALDI TAHLİYE EDİLMEDİ

İddianame Gaziantep 17 Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken tutuklu sanık Kantar, 21 Ocak 2021 tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı. Görülen ilk duruşmada hem beraatına hem tahliyesine karar verilen Kantar, mahkemenin verdiği karara rağmen 4 ay boyunca cezaevinden tahliye edilmedi. Hakkında verilen tahliye kararı yazısının tutuklu bulunduğu cezaevine görevli memurun unutkanlığı nedeniyle gönderilmemesinden dolayı cezaevinden çıkamayan Kantar, beraat ettiği suçtan tutuklu kaldı.

MEMURUN İHMALİ 4 AY SONRA FARK EDİLDİ

Gaziantep Adliyesi'nde görevli memur Mehmet Cahit A.'nın tahliye müzekkeresini cezaevine göndermediği tahliye kararından 4 ay sonra 25 Mayıs 2021'de fark edildi. Adliyenin esas masa biriminde görevli olan memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine beraat eden Kantar, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Kantar'ın tahliye edilmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur Mehmet Cahit A. hakkında tutanak tutularak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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"TAHLİYE EDİLMEDİĞİMİ CEZAEVİNDE ÖĞRENDİM"

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan mağdur Onur Can Kantar, beraat kararı almasına rağmen 4 ay boyunca cezaevinde fazladan yattığını söyledi. Cezaevindeki görevlilere yaşadığı mağduriyeti anlatamadığını aktaran Kantar, gardiyanların ve yetkililerin tahliye kararı aldığına tahliye evrakının gönderilmemesi nedeniyle inanmadıklarını ifade etti. Mağduriyetine neden olan memurdan şikayetçi olduğunu belirten Kantar, "Tahliye kararı memur Mehmet Cahit A.'nın bilgisayar ekranına 21 Ocak 2021'de saat 13.56'da düşüyor. Memur tahliye müzekkeresinin gereği olan işlemleri yapmayarak müzekkereyi dosya içerisine bırakıyor. Müzekkerenin geç gönderilmesinden dolayı tahliye edilmediğimi cezaevinde öğrendim. Bu süreçte maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadım" ifadelerini kullandı.

MEMUR HAKKINDA 6 YIL HAPİS İSTEMİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından memur Mehmet Cahit A. hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 21 Ocak 2021'de görülen duruşma sonrasında verilen tahliye kararının Cumhuriyet Başsavcılığının esas masasına aynı gün içerisinde UYAP sistemi üzerinden gönderildiği belirtildi. Tahliye müzekkeresinin şüpheli Mehmet Cahit A. tarafından dosyaya kayıt edilmesine rağmen mağdurun tahliyesi için Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmadığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihmalin tahliye kararının üzerinden 4 aydan fazla geçtikten sonra fark edildiği paylaşıldı.

"SEHVEN YAŞANMIŞ OLABİLİR"

İddianamede şüpheli memur Mehmet Cahit A.'nın da ifadesine yer verildi. Tahliye kararının kendisine ait ekran üzerinden sisteme kendisinin kayıt ettiğini ifadesinde belirten Mehmet Cahit A., "O tarihte 72 tahliye müzekkeresini kaydettim. Diğer tahliyelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Söz konusu olay personel eksikliğinden kaynaklı iş yoğunluğu ile yaşandığım epilepsi hastalığından dolayı sehven yaşanmış olabilir. Sadece benim sorumlu tutulmam hakkaniyete uymuyor. Mağdur ve kardeşi tahliye ile ilgili mahkeme ve cezaeviyle görüşüyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Mahkemelerin tamamına yakını tahliye kararını esas masa ile birlikte cezaevine gönderiyor. Söz konusu olayda mahkeme kararı cezaevine göndermiyor" ifadeleriyle kendini savundu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Gaziantep, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Görevli memur kararı cezaevine göndermeyi unuttu! Beraat alan vatandaş 4 ay fazladan tutuklu kaldı - Son Dakika


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