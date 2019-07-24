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Görme engelli judocular Avrupa Şampiyonası'nda

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'lu Görme Engelli Judocular engel tanımıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu milli judocular Zeynep Çelik Aydın ve Şaban Mert Dolar görme engelliler judo milli takım kafilesi ile İtalya'nın Cenova kentinde 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcuların hedefi önemli şampiyonadan altın ile dönmek.

ZEYNEP DÜNYADA 1 NUMARA

Elde ettiği başarılı sonuçlar ile şimdiden olimpiyatlarda altın madalya için favori gösterilen Zeynep Çelik Aydın, sıkletinde dünya sıralamasında 1 numarada yer alıyor. Aydın, bununla da yetinmeyip katıldığı tüm eleme müsabakalarda puan toplamaya devam etti ve dünya sıralamasındaki en yakın rakibine fark attı. Başarılı judocu Aydın'ın 1720 puanı bulunurken en yakın rakibinin 800 puanı bulunuyor.

ŞABAN'IN HEDEFİ OLİMPİYAT

Kağıtspor Görme Engelli Judonun başarılı bir diğer ismi olan Şaban Mert Dolar da olimpiyat yolunda ilerleyemeye devam ediyor. Daha önce katıldığı turnuvalar ile kota yolunda önemli yol kat eden Şaban Dolar, Avrupa'dan altın madalya ile dönüp 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı garantilemek istiyor.

Kağıtspor, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:56 Kaynak: Bültenler
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