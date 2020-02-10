Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya - Son Dakika Spor

Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya

7 saat önce

Görme Engelliler Milli Judo Takımı, Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya, System.String[]

Görme Engelliler Milli Judo Takımı, Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda 7 milli sporcu mücadele etti.

Organizasyonda millilerden 66 kiloda Recep Çiftçi ve 57 kiloda da Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. 70 kiloda Raziye Uluçam gümüş, 48 kiloda Ecem Taşın, 63 kiloda Duygu Çete Artar, +100 kiloda Onur Taştan bronz madalya aldı.

Ayrıca milli sporcu Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

LPG'li otomobilin mucidinin tasarladığı araç motorları yüzde 70 tasarruf sağlayacak
Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:28:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]