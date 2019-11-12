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Son Dakika Güncel Görme engelli öğrencisi için Braille nota sistemini öğrendi - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Görme engelli öğrencisi için Braille nota sistemini öğrendi - AFYONKARAHİSAR

7 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği bölümünde görev yapan öğretim elamanı Emrah Kalın, görme engelli öğrencisi için kendi çabasıyla Braille nota sistemini öğrendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği bölümünde görev yapan öğretim elamanı Emrah Kalın, görme engelli öğrencisi için kendi çabasıyla Braille nota sistemini öğrendi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşamını sürdüren görme engelli Fırat Ataş (20), Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği özel yetenek sınavıyla AKÜ Devlet Konservatuvarını kazandı.

Hazırlık sınıfının ardından birinci sınıfa başlayan Ataş'ın görme engelinden dolayı nota okuyamadığını tespit eden öğretim elemanı Emrah Kalın, kendi çabasıyla Braille nota sistemini öğrendi, daha sonra da Ataş'a öğretti.

Öğretmeninin çabasıyla nota okumayı öğrenen Ataş, müzik eğitiminde ilerleme kaydetmeyi başardı.

"Çözümleme yapar hale geldi"

Öğretim elemanı Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstrüman çalıp türkü söyleyebilen öğrencisi Fırat Ataş'ın lisede müzik eğitiminden muaf tutularak üniversiteye kadar geldiğini söyledi.

Akademik müzikte notanın önemli olduğunu, bu nedenle öğrenciyi nota eğitiminden muaf tutamadıklarını anlatan Kalın, şöyle konuştu:

"Braille nota sistemini kendim çalışarak öğrendim. Engelli öğrencimiz Fırat Ataş'a müziksel okuma ve yazma gibi becerileri burada kazandırdık. Kendi çabalarıyla bu işi iyi bir noktaya getirdi. Artık Braille notasını okuyarak türkü ve şarkı gibi tüm eserlerin çözümlemesini yapabiliyor. Onun dışında bilmediği herhangi bir eseri önce notasını okuyarak daha sonra çalarak bağlamasıyla icra edebiliyor. Toplu olarak solfej derslerimiz var. O derslerde Türk ve Batı müziği eğitimlerinde solfejler yapabiliyor."

Kalın, engeli dolayısıyla Ataş'ın bazı zorluklar yaşadığını vurgulayarak, "Sıkıntımız şu; mürekkeple yazdığımız gibi kolaylıkla yazamıyoruz. Kaynak sıkıntıları çekebiliyoruz. Bu noktada öğrenciye artık kendisinin yazmasını, onun dışında arkadaşlarından destek almasını söylüyoruz." diye konuştu.

"Üniversiteyi kazanınca ailem çok sevindi"

Görme engelli öğrenci Fırat Ataş da çocukluğundan beri müziğe meraklı olduğunu, küçükken sürekli şarkı söylediğini anlattı.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin yetenek sınavına başvurduğunu ancak görme engelli olduğu için kabul edilmediğini belirten Ataş, AKÜ Devlet Konservatuvarını kazanınca ailesinin çok sevindiğini söyledi.

En çok etkilendiği sanatçıların başında Neşet Ertaş'ın geldiğini anlatan Ataş, "Emrah Hoca'mın sayesinde Braille notayı da burada öğrendim. Emrah Hoca'mın sayesinde ilerliyorum." dedi.

Görme engelli öğrencisi için Braille nota sistemini öğrendi - AFYONKARAHİSAR

Fırat, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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