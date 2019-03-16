Görme Engellilere Özel Proje Kitapçığı

MANAVGAT Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Sözen tarafından görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile düzenlenmiş proje kitapçığı hazırlandı.

MANAVGAT Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Sözen tarafından görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile düzenlenmiş proje kitapçığı hazırlandı. Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Engelsiz Kafe'de Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Serkan Erenoğlu ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar, görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Şükrü Sözen, toplumda bir duyarlılık çalışması yaparak, gelecek dönemde yapacakları projeleri içeren kitapçığı görme engellilerin de okuması amacıyla Braille Alfabesi ile bastırdıklarını anlattı. Başkan Sözen, ilçede engelli vatandaşlar için bir süredir çok yoğun çalışmalar yaptıklarını, ancak bunların yetersiz olduğunu, her zaman daha fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirtti.



'ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ'



Manavgat'ta engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla birçok proje hayata geçirdiklerini ve daha fazlasını yapmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Sözen, Engelsiz iletişim merkezleri, engelsiz kafeler, engelsiz parklar, transfer araçları bulundurmak, en son olarak da Ilıca'da açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi bu noktada ciddi mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Ancak dostlarımız daha fazlasını hak ediyor. Öylesine bir noktaya gelmeliyiz ki bu engellerin konuşulmadığı bir Manavgat'ı ivedilikle oluşturmamız gerekiyor dedi.



En son açılan engelsiz yaşam merkezinde görme engellilerin hizmet alacağı bir kütüphane oluşturduklarını ve bilgisayar sistemi kurduklarını aktaran Başkan Sözen, Manavgat'ta 2 bin engelli vatandaşımız var. Yaşamlarındaki zorlukları yerel ölçekte çözmeye çalışıyoruz. 130 kişi de görme engelli. Onların da ihtiyaçları önemli. Kent içinde yolları dizayn etme konusunda yol kat ettik. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışacağız. Braille Alfabesi ile hazırlanmış bir proje tanıtım kitapçığı hazırladık. Projelerimizi, hayallerimizi tüm Manavgat'a anlatırken, görme engelli vatandaşlarımızı ihmal etmeyelim dedik. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye'de bir farkındalık yaratmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Kitapçığımızdaki bütün projelerimizin tüm Manavgat'ımıza ve engelli dostlarımıza artı getirmesini diliyorum diye konuştu.



'SÖZ UÇAR YAZI KALIR'



Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar da Manavgat'ta engellilerin sorunlarına duyarlı bir başkan olduğunu belirterek, şöyle dedi



Bizim için bir kitap hazırlamış. Bunu yapması bile görme engelliler için büyük bir olaydır. Bunu yaptığı için kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bunu yapamayan belediye başkanı adaylarımız, belediye başkanlarımız var. Sorduğumuzda lafla sözle geçiştiriyorlar. Söz uçar, yazı kalır. Bu bir belgedir. Manavgat'ta demek ki engellilerden anlayan bir belediye başkanı var.



Başkan Sözen konuşmaların ardından görme engellilere proje kitabını takdim etti. - Manavgatantalya

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