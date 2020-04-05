Görme engellinin yatılı okuldan avukatlığa uzanan başarı öyküsü - Son Dakika

Erzincan'da doğuştan yüzde 95 görme engeli bulunan ve altı aylıkken babasını kaybettikten sonra annesi ile yaşam mücadelesi veren İlhan Açıksöz, 7 yaşından sonra yerleştirildiği devletin yatılı yurtlarından avukat olarak çıkmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumundan mesleki rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olan babasını bebekken kaybeden, ailenin tek çocuğu İlhan Açıksöz, okuma yazma bilmeyen annesi ile yaşam mücadelesi verdi ve ilkokul çağından itibaren devletin yatılı yurtlarında büyüdü.

Öğretmen ve arkadaşlarından aldığı destekle atık kağıtlar üzerine görme engellilerin kullandığı kabartma yazı (Braille) ile tuttuğu notlarla başarılı bir eğitim dönemi geçiren Açıksöz, 1996'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Ekonomik nedenlerle üniversite öğreniminde büyük zorluklar yaşayan Açıksöz, devletten aldığı burs desteğiyle 2000 yılında mezun olup mesleğe atıldı.

Dönemin Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun büyük desteğini aldı

Yaklaşık 20 yıldır Erzincan Barosuna bağlı avukatlık yapan 43 yaşındaki Açıksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem görme engelinin bulunması hem de babasını daha bebek yaşlardayken kaybetmesi nedeniyle çok zorluklar çektiğini söyledi.

Lise yıllarında kabartma yazı ile not aldığını ve ders çalıştığını anlatan Açıksöz, şöyle konuştu:

"Daha sonra Hukuk Fakültesini kazandım. Üniversite beni ekonomik olarak etkiliyordu. Kaydımı dondurmayı düşünüyordum. Ara tatili için Erzincan'a geldiğimde 'acaba önemli kişilere gidip, yardım isteyebilir miyim' diye düşündüm. Dönemin Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun yanına gittim. Odasının kapısı herkese açıktı. İsteyen kapıyı vurup içeriye girebiliyordu. Ben de bir arkadaşımın yardımı ile kapıyı bile vurmadan yanına girdim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğumu ve ekonomik anlamda güçlük çektiğimi söyledim. Kendisi beni dinledikten sonra derhal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını arayarak bana burs verilmesi için talimat verdi. Kendisine Allah'dan rahmet diliyorum, bana verdiği desteği ömür boyunca hiç unutmam mümkün değil."

Açıksöz, aldığı burslarla eğitimini tamamlayıp, staj gördükten sonra serbest avukatlığa başladığını ifade ederek mesleğini yıllardır severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Azmiyle ön yargıları kırmayı başardı

Mesleğin zorluklarından bahseden Açıksöz, şunları kaydetti:

"Meslekte belirli bir çevre, bilgi birikimine ulaşmanız ve kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Engelsiz kişi için durum böyleyken engelli kişi için durum daha daha zor. İnsanların bana karşı ön yargıları oldu. 'Bu yazıyı nasıl okuyacak ya da bizi nasıl savunacak' diye düşünüyorlardı. Ben bu tarz ön yargılarla ilk zamanlarda karşılaştım ancak buna rağmen başaracağıma inandım. 'Kendimi kanıtlarsam ve bilgimi gösterirsem bütün bu ön yargılar kırılır' diye düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Birkaç yıl zorlanmama rağmen sonraki yıllarda çeşitli davalarla kendimi kanıtlayarak bilginin verdiği güçle de görme engelim arka plana düştü."

Açıksöz, engeline rağmen yapacağına ve başaracağına inanarak bugünlere geldiğini belirterek toplumun engellilere destek olmasını ve önlerini açmasını istedi.