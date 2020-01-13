Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı - Son Dakika

Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı

6 saat önce

Mersin'de katarak nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahibinin masraflar için sosyal medyadan kampanya başlattığı "Bobo" isimli köpeğin tedavisine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlandı.

Mersin'de katarak nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahibinin masraflar için sosyal medyadan kampanya başlattığı "Bobo" isimli köpeğin tedavisine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlandı.

Ev hanımı Ferda Şahin'in 12 yıldır baktığı doberman cinsi köpek, yaklaşık 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti.

Can dostunun sağlığına kavuşması için çabalayan Şahin, "Bobo"nun, İstanbul veya Ankara'daki donanımlı bir klinikte yapılacak ameliyatla tekrar sağlığına kavuşabileceğini ancak tedavi masraflarının 6 bin lira civarında tuttuğunu öğrendi.

Tedavi masrafları için sosyal medyadan yardımseverlere ulaşmaya çalışan Şahin'in köpeği "Bobo"nun durumunu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek köpeğin sahibi Şahin'e ulaşılmasını istedi.

Mersin'e iki gün önce yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, sevip oynadığı "Bobo"nun tedavisi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Pakdemirli'nin talimatı ile ilaç tedavisi başlayan "Bobo"yu, bir hafta içerisinde İstanbul'da veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu'nun ameliyat edeceği bildirildi.

Tedavi kapsamındaki ulaşım giderlerinin de karşılanacağı belirtildi.

Bakan Pakdemirli'ye teşekkür eden Şahin, "Bobo, bize geldiğinde henüz 3 aylıktı. Ailemizden biri olduğu için durumuna çok üzülüyorduk. Maddi durumum, tedavi sürecini karşılamaya yetmiyordu. Destek olanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı

Mersin, Bobo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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