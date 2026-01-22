Samsun'da sahilde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde bulunan cankurtaran kulübesini denize atmaya çalışan 3 çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi.
O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem olurken, videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Paylaşımların altına "Bunlar nasıl çocuk?" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?