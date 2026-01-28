Görüntüler İstanbul\'un yanı başından

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, doğayı beyaza bürüdü. İlçenin karla kaplı Susuz Yaylası'nda ağaçlar donarak buz tuttu.
Dondurucu soğukların etkisiyle ağaç dalları buzla kaplanırken, yaylada oluşan manzara dikkat çekti. Beyaz örtüyle kaplanan Susuz Yaylası'nda donan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
