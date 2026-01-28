Görüntüler İstanbul'un yanı başından - Son Dakika
28.01.2026 16:30  Güncelleme: 17:08
İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan soğuk hava, Susuz Yaylası'nda ağaçları buzla kapladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, doğayı beyaza bürüdü. İlçenin karla kaplı Susuz Yaylası'nda ağaçlar donarak buz tuttu.

AĞAÇLAR BUZLA KAPLANDI

Dondurucu soğukların etkisiyle ağaç dalları buzla kaplanırken, yaylada oluşan manzara dikkat çekti. Beyaz örtüyle kaplanan Susuz Yaylası'nda donan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, yüksek kesimlerde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

