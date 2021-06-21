Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı yayınladı: Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor - Son Dakika

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'na yayılan müsilaj son dönemde en önemli gündem maddelerinden biri. Uzmanlar, "Marmara ölüyor" diyerek durumun ciddiyetini anlatıyor. Denizin görüntüleri dünya basınında da yer buldu.

8 HAZİRAN'DA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Haziran'da Marmara için 'Koruma Eylem Planı'nı açıklamış, 8 Haziran'da 'temizlik seferberliği' başlatılmış, 15 Haziran'da 'müsilaj' toplantısı düzenlenmişti.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇIKIŞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 19 Haziran'da çektiği görüntüleri bugün Twitter'da paylaştı.

Görüntülerin Çanakkale Boğazı çıkışında çekildiğini belirten Sarı, "Seddülbahir civarı 7-17 metre arası müsilaj kümeleri" notunu düştü.