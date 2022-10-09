İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

09.10.2022 17:18

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler)İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDUGökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler)

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden 11.45 sıralarında çıkarak, İstanbul Galataport'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika
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