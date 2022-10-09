Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı 'daki evinden 11.45 sıralarında çıkarak, İstanbul Galataport'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

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