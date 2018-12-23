Son Dakika Haberleri: Görüşmesinde Gündem Suriye'deki Gelişmelerdi

Görüşmesinde Gündem Suriye'deki Gelişmelerdi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Görüşmesinde Gündem Suriye'deki Gelişmelerdi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etmişlerdir. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde ülkemizin NATO müttefikimiz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulamışlardır. İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varılmıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:41 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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