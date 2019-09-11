Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşayan tekstilci işadamı Cemal S., MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını ileri sürerek İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

'PARÇA PARÇA 10 MİLYON ÖDEME YAPTIM'

Mağdur işadamı, emniyetteki ifadesinde, "Şüpheliler Tekirdağ'da bulunan TOKİ arazilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satılacağını ve bunu devleti seven kişilere verileceğini söyleyerek beni kandırdı. Kendisini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan bir kişi ise Çorlu'da bulunan bir hazine arazisinin satışı karşılığında farklı tarihlerde bir kısmını banka üzerinden, bir kısmını ise elden olmak üzere yaklaşık 10 milyon lira verdim" dedi.

PARAYI ÖDEYEMEYİNCE AĞALIĞI DÜŞÜRÜLEN İŞ ADAMI

İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde kendisini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan kişinin 2017 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin olduğunu tespit etti.

8 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ile kendisini TOKİ yetkilisi olarak tanıtan emlakçı Tarkan A. ile kendilerine yardım eden 8 kişinin yakalanması için 9 Eylül sabahı belirlenen çeşitli illerde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İstanbul'dan yola çıkan polis ekipleri Edirne'de Ahmet Çetin'i Tekirdağ Çorlu'da ise emlakçılık yapan Tarkan A.'yı 9 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı. 8 kişinin yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan Ahmet Çetin ve Tarkan A. işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



AĞA ELİNDE PARALARLA BASIN TOPLANTISI YAPMIŞTI

Ahmet Çetin, ağlık açık artırmasında 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazanmış, ağalık bedelinin 864 bin lirasını ödemiş, devamını ise ödemeyince ağalığı düşürülerek unvanı elinden alınmıştı. Çetin, 9 Eylül 2017 günü Edirne'de düzenlediği basın toplantısına çanta dolu para ile gelip para tomarlarını gazetecilere göstererek "Ağalık parasını ödedim, ben züğürt ağa değilim" diye açıklamalarda bulunmuştu.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar