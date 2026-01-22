Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu - Son Dakika
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu

22.01.2026 15:24
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'nun ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

TUĞYAN NEDEN KERVAN'A PENCEREYİ GÖSTERDİ?

Olayın yankıları sürerken Kervan Eminoğlu'nun ifadesinin detayları da ortaya çıktı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığına göre, "Güllü'nün kızı ifadesinde 'O gece biz Kervan'la görüntülü bir WhatsApp konuşması gerçekleştirip kavga ettik' demişti. O görüşmeye ait fotoğrafta, Tuğyan'ın Güllü'nün düştüğü pencereyi Kervan'a gösterdiği görülüyor. Kayda geçen bu görüntü, Güllü'nün ölümü planlanmış bir cinayet mi sorusunu akıllara getirmişti. Savcılıkta Kervan'a bu soru da soruldu; Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?"

GÜLLÜ ÖLDÜKTEN 20 DAKİKA SONRA...

Öte yandan incelenmek üzere cep telefonuna el konulan ve kan ile idrar örneği alınan Kervan Eminoğlu'nun, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Öte yandan Kervan Eminoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak koşuluyla serbest bırakıldı. Kervan adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

