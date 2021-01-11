Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı - Son Dakika

Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı

11.01.2021 21:43
Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı, System.String[]

Göztepe, Anderlecht'ten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Anderlecht'ten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Göztepe, sosyal medya hesabından transferi duyururken, Peter Zulj'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

27 yaşındaki Zulj kariyerinde; Rapid Wien, Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried, Sturm Graz ve Anderlecht takımlarında forma giydi. Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda 11 kez mücadele etti. - İZMİR

Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı

Anderlecht, Belçika, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı - Son Dakika Spor


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