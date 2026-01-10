Göztepe, Aydın'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Spor

Göztepe, Aydın'ı 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Aydın\'ı 3-0 Mağlup Etti
10.01.2026 17:17
Göztepe, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 ile geçti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Gani Arslan

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)

Setler: 26-24, 25-23, 25-18

Süre: 99 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

