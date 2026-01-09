Göztepe CSKA 1948 ile Prova Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe CSKA 1948 ile Prova Yapacak

Göztepe CSKA 1948 ile Prova Yapacak
09.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Avrupa hedefiyle CSKA 1948 ile özel maç yapacak. Bilet fiyatları açıklandı.

SÜPER Lig'de ikinci yarıya Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayacak Göztepe, son provasını yarın yapacak. Devre arası hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren ve ilk özel maçında 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970 Spor'u 9-1 yenen Göz-Göz, yarın Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'le karşı karşıya gelecek. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara açık şekilde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori bin 750, 2'nci kategori bin 250, 3'üncü kategori 900, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 450 TL olarak açıklandı.

KALECİ ŞAMİL İDDİASI

Şu an Göztepe forması giyen Brezilyalı stoper Heliton'un eski takımı olan CSKA 1948'le yaz döneminde de hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kaybetmişti. 19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Göztepe'de yeni transfer Brezilyalı golcü Guilherme Luiz de CSKA karşılaşmasında ilk kez görücüye çıkacak. Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'nin Kayserispor'un kalecisi Mehmet Şamil Öztürk'le görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki file bekçisi için Kayserispor yönetimiyle de masaya oturduğu ifade edildi. Göztepe dış transferde orta saha Alexis Antunes ve golcü Guilherme Luiz'İ renklerine bağlamıştı.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe CSKA 1948 ile Prova Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
Fahiş aidat artışlarına fren Yeni düzenlemede sona gelindi Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:38:41. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe CSKA 1948 ile Prova Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.