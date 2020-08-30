Göztepe'de Ideye sevinci

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da 1. Lig ekibi Menemenspor'la özel maçta karşı karşıya gelen Göztepe rakibini 2-1 yenerken, yeni golcü Brown Ideye ilk karşılaşmasında ilk golünü atarak teknik heyeti ümitlendirdi. Yunanistan'ın Aris takımından transfer edilen Nijeryalı oyuncunun attığı golün yanı sıra istekli olması da teknik direktör İlhan Palut'u sevindirdi. Özellikle son 2 yıldır transfer ettiği golcülerden beklediği verimi alamayan Göz-Göz'ün Ideye'den çok umutlu olduğu vurgulandı. Menemen maçında alınan galibiyetin yanı sıra oynanan pozitif futbol da dikkat çekti. Palut ilk yarıda sahaya Göktuğ, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic ve Ideye ilk 11'ini sürdü.

Genç teknik adam ikinci devrede ise Arda, Titi, Burak, Yalçın, Efe, Hakan, Tibet, Metin, Yılmaz ve Ege'ye forma şansı verdi. Göztepe, Menemenspor'la oynadığı maçın ardından Afyon kampını noktaladı. İzmir'e dönen sarı-kırmızılı takımın yarın ve salı gününü izinli olarak geçireceği açıklandı. Göztepe, çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşecek antrenman ile sezon hazırlıklarına devam edecek. Göztepe'nin 11 Eylül'de başlayacak yeni sezona kadar İzmir'de en az 2 hazırlık müsabakasına çıkması beklenirken, yönetim de 5 ya da 6 takviye daha gerçekleştirecek.