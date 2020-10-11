Göztepe'den gollü prova: 4-0

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de milli maç nedeniyle verilen arayı değerlendiren Göztepe ve Menemenspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Göztepe 4-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar sahaya Megyeri, Burekovic, Titi, Mihojevic, Murat, Poko, Guilherme, Nwobodo, Tibet, Burak ve Ndiaye on biri ile çıkarken, Menemenspor Amir, Rıdvan, Furkan, Burak, Sikiru, Alhassan, Taşkın, Tayfun, Şeref, Mehmet ve Rasheed tertibiyle oynadı. Göz-Göz 11'nci dakikada Guilherme ile öne geçti: 1-0. 20'inci dakikada Burekovic farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Göztepe 30'uncu dakikada Ndiaye ile durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 47'nci dakikada Poko söyledi: 4-0.