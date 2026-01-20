Göztepe, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasa göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda, oyuncuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.