Göztepe, Filip Krastev\'i Kiraladı

Onur ATIŞ/ İZMİR, -SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Bulgar on numara Filip Krastev ile resmi sözleşme imzaladı. Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı Beşiktaş'a 6 milyon Euro karşılığında satan sarı-kırmızılılar, prensipte anlaşma sağladığı 24 yaşındaki Krastev'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi. Krastev, bir dönem Levski Sofya'yı çalıştıran Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov'un da eski öğrencisi olarak görev yapmıştı.