Göztepe, Forvet Jeh ile Anlaşma Sağladı

Göztepe, Brezilya ekiplerinden Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeh ile her konuda anlaşmaya vardı.

Göztepe ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu kapsamda ilk olarak orta sahaya takviye yaparak İsviçreli futbolcu Alexis Antunes'i renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar ardından hücum hattı için de Brezilya ekibi Ceara Sporting'in 20 yaşındaki golcüsü Guilherme Luiz'i kadrosuna kattı. Göztepe, kaleci rotasyonuna da Kayserispor altyapısından yetişen 2005 doğumlu file bekçisi Şamil Öztürk'ü dahil etti.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un hücum hattında alternatifli bir rotasyon talep etmesi üzerine bu bölgedeki arayışlarını sürdüren İzmir takımı, Brezilya ekiplerinden Ponte Preta forması giyen 26 yaşındaki forvet Jeferson Marinho dos Santos ile her konuda anlaşmaya vardı. Jeh lakabıyla tanınan golcü oyuncunun bonservisiyle transfer edileceği öğrenildi. Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Jeh'in İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu transferle birlikte Göztepe, ara transfer dönemindeki 4. takviyesini gerçekleştirecek. - İZMİR