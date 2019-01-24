Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu Transfer Etti
47 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz
'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto
, Portimonense, Sporting ve Almanya
'da 1860 Münih
takımlarında mücadele etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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