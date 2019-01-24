Son Dakika Haberleri: Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu Transfer Etti

Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu Transfer Etti

47 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaybolan Futbolcu Emiliano Sala'nın Eski Kız Arkadaşından Yürek Yakan Mesaj! Göztepe Agbenyenu'yu Açıkladı

Medipol Başakşehir, Hatayspor'a Yenilerek Türkiye Kupasından Elendi Dünyaca Ünlü Sporcu Yoel Romero, Acun Ilıcalı'nın Exatlon Yarışmasına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:55:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu Transfer Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]