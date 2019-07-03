Son Dakika Haberleri: Göztepe Guilherme'nin peşinde
Son Dakika Spor Haber

Göztepe Guilherme'nin peşinde

54 dakika önce

TRANSFER döneminde şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendikspor'dan orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü.

Göztepe Guilherme'nin peşinde, System.String[]
TRANSFER döneminde şu ana kadar Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendikspor'dan orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'un İtalyan Benevento takımında kiraladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelere başlayan Göztepe'nin, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi kadroda görmek istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in oyuncuyu kiralamak için Benevento yönetimiyle anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 30 Süper Lig, 5 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sambacı, 5 gol ve 7 asistle oynadı. İlk Avrupa deneyimini Portekiz'in Braga ekibinde yaşayan Guilherme, yine Portekiz'in Gil Vicente ve Polonya'nın Legia Varşova takımlarında da görev yaptı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
Pendikspor, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzon'dan Fatih Altaylı'nın sözlerine tepki! BB Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:51:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe Guilherme'nin peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]