Göztepe motive olmaya çalışıyor

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu Aytemiz Alanyaspor maçı ertelenen ve iki taraftarı enkaz altında kalarak vefat eden Göztepe cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklandı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de teknik ekip ve oyuncuların deprem nedeniyle moralsiz oldukları gözlendi. Teknik direktör İlhan Palut'un futbolcularıyla sürekli toplantılar yaptığı ve takımı motive etmeye çalıştığı bildirildi.Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren stoper Alpaslan ve orta saha Napoleoni'nin Erzurumspor karşılaşmasında büyük ihtimalle oynayamayacağı ifade edildi. Göztepe ile Erzurumspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe rakibine deplasmanda 2-1, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ise 1-0 yenildi. O sezon Göztepe son anda kümede kalırken, Erzurumspor ise Süper Lig'e veda etmişti.